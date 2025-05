Trecho da BR-163 é fechado após acidente e congestionamento já chega aos 6 km

O km 485 da BR-163 foi fechada para trabalhos da perícia após o motociclista Lucas Andrade Cardoso, de 22 anos, morrer na tarde desta quinta-feira (15) depois de se chocar contra um veículo, cair na pista e ser esmagado por um caminhão.

Antes, o trânsito seguia a regra de ‘pare e siga’, mas devido aos trabalhos da perícia, a pista foi totalmente fechada, criando um congestionamento que, no momento do fechamento das duas faixas, já chegava aos 6 km.

Não há previsão de quando os trabalhos de perícia serão concluídos, nem de quando a pista será liberada para os veículos seguirem viagens.

O acidente

Lucas seguia pela B-163 quando bateu a moto que pilotava contra um veículo de passeio, modelo Ford KA, caiu na pista contrária e acabou esmagado pelas rodas de um caminhão que seguia pela via.

Ele morreu na hora, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Sua morte foi constatada ainda no local.

