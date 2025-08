Treinamento auxilia PMs a identificar sinais de violência, quando disfarçados por 'códigos'

A conversa entre um policial militar e uma mulher, vítima de violência doméstica, viralizou nesta terça-feira (5), principalmente pelo código usado pela vítima, que utilizou o 'dipirona' como palavra para dizer que precisava de ajuda naquele momento.

O caso aconteceu no último sábado (2), em Campo Grande, e o autor das agressões foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Mas o que chama atenção foi a rapidez do policial em notar o pedido ajuda, disfarçado de uma "solicitação de um remédio". Para o JD1 Notícias, a Polícia Militar explicou que os atendentes do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) são militares experientes, com histórico de atuação na radiopatrulha e que tiveram contato direto com vítimas de violência doméstica.

"Esses profissionais recebem treinamentos periódicos e especializados pelo CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança)", diz a instituição.

Esses treinamentos abrangem desde os procedimentos técnicos até o estudo de casos reais. Para a Polícia Militar, esse tipo de situação capacita os militares a identificarem com maior precisão, as situações de risco e prestar um atendimento mais sensível e eficaz.

No entanto, a PMMS relembra que os trotes ainda são comuns, o que, na visão da instituição, " reforça a importância da capacitação contínua de nosso efetivo para garantir respostas rápidas e assertivas diante de ocorrências reais".

A instituição voltou a reforçar a importância das denúncias, principalmente no mês de combate à violência contra a mulher, que ganha ênfase neste mês de agosto.

"O objetivo é conscientizar, encorajar as vítimas a denunciar e também mobilizar a sociedade para que, ao tomar conhecimento de casos de violência doméstica, possa colaborar com as autoridades".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também