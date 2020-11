Três adolescentes são apreendidos pelo furto de motocicletas

A Polícia Civil, através do Setor de investigações Gerais de Delegacia de Nioaque, recuperou duas motocicletas furtadas na madrugada desta terça-feira (24) e apreendeu três adolescentes envolvidos no crime. A operação aconteceu no município de Nioaque.



A partir do registro do Boletim de Ocorrência, policiais do SIG empreenderam diligências e através de imagens capturadas por câmeras de segurança de um supermercado foi possível identificar os suspeitos.



Três adolescentes foram identificados e, ao serem localizados, confessaram a prática do ato infracional e informaram o local onde haviam escondido os veículos.

