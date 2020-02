Três caçadores são presos com arma e arco e flecha profissionais

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã prendeu nessa terça-feira (4) um grupo de três caçadores, não identificados, e apreendeu com eles arco e flecha profissional, além de três armas, munições e dois veículos.

O flagrante ocorreu em fazenda de Nova Andradina, que fica perto da usina sucroenergética da região. Durante a primeira abordagem, motorista de 65 anos, em um Ford Ranger, foi pego com espingarda cartucheira calibre 20 e cinco cartuchos intactos, tudo sem documentos.

Em seguida, dois jovens, de 20 e 27 anos, também caíram na fiscalização com arco especial de caça e mais quatro flechas. Ambos são moradores no assentamento Angico, em Nova Andradina e um deles levava, inclusive, um revólver calibre 32 na cintura, carregado com seis munições intactas.

Segundo a PMA, os três usavam até dois radiocomunicadores, para organizar a caçada ilegal. Eles confessaram o crime, mas não estavam como nenhum animal abatido.

Eles foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também