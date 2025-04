Três crianças e uma mulher morreram no acidente entre Campo Grande e Sidrolândia

O grave acidente na noite deste domingo (6), na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia, terminou com um saldo de três crianças mortas e uma mulher, além de duas pessoas resgatadas em estado grave.

A colisão frontal envolveu dois veículos, sendo uma picape Volkswagen Saveiro, que ficou com a frente totalmente destruída e um Chevrolet Corsa Classic, com placas de Sidrolândia, que pegou fogo após o impacto.

Segundo o site Rádio Jota FM, a mulher e uma criança morreram no local do acidente, enquanto outras duas crianças chegaram a ser socorridas com vida, mas morreram a caminho da Santa Casa de Campo Grande.

Os dois sobreviventes seriam os motoristas de cada veículo. A suspeita é que o acidente tenha ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil de Sidrolândia e a Polícia Científica de Campo Grande.

