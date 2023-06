Três dias após execução de agiota, polícia prende mandante e pistoleiros em Coxim

Saiba Mais Polícia Agiota é morto a tiros enquanto chegava em casa

Durante a investigação referente a morte do agiota Ademir José de Almeida, de 42 anos, a Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, prendeu neste domingo (4), o mandante e pelo menos três pessoas que participaram do crime no final da manhã da última sexta-feira (2), em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

O agiota foi assassinado com pelo menos três disparos assim que chegava em sua residência, na rua dos Geranios, no bairro Senhor Divino.

Segundo informado pela polícia, o crime aconteceu diante um desentendimento entre a vítima e uma pessoa que foi contratada pelo próprio agiota para a cobrança de uma dívida. Eles teriam discutido a respeito sobre a negociação de um barco, quando do recebimento das dívidas devidas à vítima.

Conforme a Polícia Civil, o mandante do crime passou a ameaçar Ademir de morte. O autor então mandou que seu irmão e mais uma pessoa executassem Ademir e mais uma terceira pessoa ocultasse os vestígios, como motocicleta usada no crime, arma e capacetes.

Após o crime, a motocicleta, arma e capacetes foram deixados em uma região de mata na barra do córrego da onça. Depois de tomar conhecimento da localização dos envolvidos, a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram a prisão das pessoas envolvidas.

