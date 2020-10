Três dias após matar mulher com 10 facadas, autor se entrega a polícia

Luciano de Oliveira Pinto, acusado da morte de Anizielly Errobidart, de 28 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (12) em Corumbá. Ele matou a vítima com 10 facadas depois que ela teria denunciado seu pai por estupro.

O autor já tinha prisão preventiva decretada pela Justiça e quando se apresentou a apolícia, na tarde desta terça (13). A delegada do cartório de homicídios da Polícia Civil de Corumbá, Tatiana Zingier eSilvanão adiantou mais detalhes porque ainda irá interrogá-lo, conforme o Diário Corumbaense.

O crime aconteceu na tarde do último sábado (10), no bairro Aeroporto. Luciano teria dado ao menos 10 golpes de faca na vítima, que ainda foi socorrida e ficou internada no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa até a manhã de segunda (12), quando não resistiu aos ferimentos na região lombar, tórax, antebraço, perna e pescoço.

Anizielly teria sido morta por vingança, depois dedenunciar o pai de Luciano, que teria abusado sexualmente da filha dela que tem apenas oito anos, em agosto deste ano. O homem continua preso.

No dia do crime, a vítima estaria com amigas em casa quando Luciano chegou e a atacou e fugiu logo em seguida, se entregando nesta terça.

O corpo de Anizielly foi sepultado na manhã de terça. Ela deixou três filhos: duas meninas de 06 e 08 anos e um menino, de 02 anos, que estão sob cuidados de parentes.

