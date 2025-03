Três fuzis, mais de 680 munições e 314 Kg de maconha foram apreendidos pela PRF na Capital

Mais de 680 munições, três fuzis e 314 Kg de maconha foram apreendidos durante a manhã de sexta-feira (28) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Campo Grande. A apreensão ocorreu durante abordagem no anel viário da BR-163, e apesar de ter ocorrido antes do final de semana, o caso foi divulgado apenas nesta quinta-feira (6).

Conforme as informações policiais, as equipes avistaram um Ford Fiesta Sedan com a suspensão visivelmente baixa, característica comum em veículos que transportam cargas pesadas. Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem e, ao descer do carro, o condutor imediatamente confessou que transportava drogas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram fardos de maconha e haxixe no porta-malas, cobertos por um lençol preto. Além disso, dentro de mochilas, foram localizados três fuzis calibre 7.62mm, sendo dois sem numeração, além de 15 carregadores e 680 munições do mesmo calibre.

Para as autoridades, o condutor detalhou que pegou o carro já carregado na região de fronteira e que deveria deixá-lo em Campo Grande, onde receberia pelo transporte.

Diante da situação, o motorista foi preso por tráfico de drogas e tráfico internacional de armas de fogo. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal da Capital.

