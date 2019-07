Três homens são executados na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do Amambay Ahora

Três homens, que ainda não foram identificados, foram executados por pistoleiros em estabelecimento no município de Yby Yaú, no departamento de Concepción, localizada a 100 km do território brasileiro.

Segundo o site Amambay Ahora, o caso aconteceu por volta das 3h desta madrugada de quarta-feira(24), no interior da Estância Cerro Mojón.

No local os militares encontraram uma casa em chamas, motocicletas queimadas e um veículo já destruído pelo fogo.

As vítimas seriam peões da sala arrendada pela empresa Four Filhos. Aparentemente, segundo as autoridades, cerca de 10 a 15 pessoas foram responsáveis pelo crime.

Por enquanto, tanto os suspeitos quanto as vítimas ainda não foram identificadas, e não se sabe a motivação do crime.

