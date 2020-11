Três homens são presos no Aero Rancho, por homicídio, tortura, sequestro e cárcere privado

Na manhã da quarta-feira (25), equipes da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, no bairro Aero Rancho, além de três mandados de Prisão Preventiva, referentes à investigação da morte de Vanderlei Carlos Ghidine, de 39 anos, que ocorreu no dia 02 de setembro deste ano. Foram presos três homens de 21, 26 e 51 anos, telefones celulares, um dos veículos utilizados durante a execução de todos os crimes e 150 maços de cigarro de origem estrangeira.

Foi apurado que os suspeitos sequestraram a vítima e o mantiveram em cárcere privado sob a alegação de um possível furto, e, em seguida o levaram para o interior de uma residência, no bairro Aero Rancho, onde promoveram uma sessão de tortura com requintes de crueldade.

Posteriormente, a vítima foi transportada no interior de um veículo, e, ainda no interior do automóvel foi alvejada com disparos de arma de fogo, sendo o corpo localizado em via pública do bairro Aero Racho.

Iniciada a investigação, a equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) da 5ª DP realizou inúmeros levantamentos e cruzamentos de informações, além de ouvir testemunhas que foram essenciais para o esclarecimento e definição da divisão de tarefas dos investigados.

Diante de todo o conjunto probatório demonstrado a autoridade policial representou pela decretação das prisões preventivas dos investigados e pelos mandados de busca e apreensão nos endereços de interesse para a investigação.

Os investigados foram formalmente interrogados, além das adoções dos procedimentos de Polícia Judiciária e com o término dos trabalhos, serão encaminhados para a carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol para posterior recâmbio ao Sistema Penitenciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também