Três integrantes de facção que planejavam homicídios e roubos no interior são presos

Três homens foragidos da Justiça no Estado do Ceará foram capturados pela Polícia Civil no município de Rio Brilhante nesta terça-feira (8). A ação teve início após informações do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) serem encaminhadas para polícia alegando que haviam pessoas residentes no bairro Vila Nova Esperança articulando empreitadas criminosas.

As investigações apontaram que eles estariam planejando homicídios e roubos de veículos na região, com suspeita de estarem portando armas de fogo e de estarem, também, ocultando motocicletas furtadas e roubadas.

As identidades dos suspeitos foram levantadas após troca de informações com as policiais do Distrito Federal e do Ceará, obteve-se a confirmação de que os três indivíduos têm mandados de prisão em aberto.

Em diligência na residência, foi possível visualizar que na residência havia uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, com placa levantada, além de diversas pichações na parte interna do muro da residência com menção a uma facção criminosa. A equipe ingressou no imóvel e constatou que a placa da motocicleta apontava uma ocorrência de furto e localizou três indivíduos dormindo.





Ao serem questionados sobre suas qualificações, dois deles entregaram documentos com indícios de falsificação e, ao serem confrontados, confirmaram a falsidade documental, informando seus verdadeiros nomes e que estavam com mandados de prisão em aberto, oriundos do Distrito Federal, em razão da prática de homicídio.

Após buscas pelo local, nenhuma arma de fogo foi encontrada, sendo localizada, além da motocicleta furtada, uma porção de cocaína, pesando 2 g, e uma porção de maconha, pesando 3 g. Também foram encontrados diversos documentos pessoais de indivíduo já muito conhecido nos meios policiais por integrar uma organização criminosa.

Ao serem indagados, os três indivíduos negaram que estivessem arquitetando qualquer tipo de homicídio, afirmando que foram a Rio Brilhante em busca de trabalho. Relataram que a motocicleta foi deixada na residência por um indivíduo que não conhecem e esclareceram que o proprietário da residência.

Os três indivíduos foram presos em flagrante por receptação e dois deles, também, por uso de documento falso. Além disso, responderão pelo crime de posse de droga para consumo pessoal. O indivíduo “Disciplina do Bairro Nova Esperança”, apesar de não ter sido preso em flagrante, será investigado pelo crime de favorecimento pessoal.

Após troca de informações com as Polícias Civis do Distrito Federal e do Ceará, obteve-se a confirmação de que os três indivíduos têm mandados de prisão em aberto, os quais serão devidamente cumpridos.

