Três mulheres de Brasília são presas com 25 kg de maconha

Na tarde da terça-feira (10), policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira (Defron), prenderam na Rodovia MS-289, no município Amambai, três mulheres de 20, 28 e 33 anos moradoras de Brasília (DF), transportando 25,8 kg de skank (tipo de maconha mais potente), que estavam escondidas em três malas. Elas receberiam cerca de R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00 reais pelo transporte.

Os policiais da Defron realizavam bloqueio policial, quando foi dada ordem de parada para o ônibus que fazia o trajeto Coronel Sapucaia/ Dourados. Ao realizar vistoria no interior do veículo, foram localizadas as três malas com o entorpecente, de pronto também foram identificadas suas proprietárias.

Aos policiais, o trio disse terem sido contratado por desconhecidos para levarem as drogas de Coronel Sapucaia até Brasília(DF), onde receberiam o pagamento. Elas foram conduzidas à Defron sendo autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, qualificado se caracterizado o tráfico entre estados da federação, onde ficarão à disposição da Justiça no Presídio Estadual de Amambai.

