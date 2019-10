Três pessoas ficam feridas em colisão frontal entre caminhões

Sarah Chaves, com informações do Nova Alvorada News

Três pessoas ficaram feridas devido a uma colisão frontal entre dois caminhões de grande porte nesta sexta-feira (4), ma MS-466, conhecida como estrada do Alegrete em Nova Alvorada do Sul.

Um dos motoristas ficou preso nas ferragens de um dos veículos e foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar. Conforme informações preliminares apuradas no local, os veículos um caminhão Cargo, e um caminhão bitrem canavieiro seguiam sentido oposto e por motivos a serem esclarecidos, ambos bateram frontalmente.

Um dos condutores, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas nos membros inferiores e foi levado para o Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul. Outros dois feridos foram socorridos com ferimentos leves por uma ambulância da Usina Biosev.

