Três pessoas são feridas a tiros por dupla em motocicleta no Jardim São Conrado

Pelo menos três pessoas, de 18, 20 e 35 anos, foram feridas a tiros durante a noite desta segunda-feira (9) por uma dupla em uma motocicleta no Jardim São Conrado, em Campo Grande. Duas vítimas ficaram com balas alojadas e até o momento os suspeitos não foram localizados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário de uma conveniência na Avenida Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima foi pego de surpresa quando uma das vítimas entrou correndo no comércio e pediu por ajuda, dizendo que baleado enquanto era perseguido por duas pessoas em uma moto.

Ele afirmou que estava com ferimentos no braço esquerdo e na coxa esquerda. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou o rapaz para a Santa Casa para melhor atendimento médico.

Enquanto a Polícia Militar estava colhendo detalhes sobre o caso, foi informada sobre outros dois indivíduos que também teriam sido feridos por tiros na mesma região e deram entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon para atendimento médico.

A equipe de militares se deslocou até a unidade de saúde e encontrou os dois homens feridos e com a mesma versão, de que foram perseguidos por dois homens em uma motocicleta Honda, de cor preta, quando foram baleados. Eles permaneceram na unidade para atendimento.

As três pessoas disseram que desconhecem os suspeitos e não sabem dizer por qual motivo foram alvos dos disparos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão e será investigado pela Polícia Civil.

