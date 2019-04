Três são internadas após vazamento em duto de gasolina, no Rio

Três pessoas são internadas após vazamento de gasolina de um duto da Petrobras no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O forte cheiro de combustível no bairro Parque Capivari, fez com que uma menina de dez anos e dois homens, Olavo dos Santos, 51 anos, e Antonio da Silva, 53 anos, passassem mal e fossem socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna).

Segundo a subsidiária da Petrobras, Transpetro, responsável pelo duto, o vazamento foi provocado por uma tentativa de furto. Suspeitos teriam perfurado cano que transporta a gasolina para desviar o combustível.

A ação criminosa aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (26), no bairro Amapá, próximo à estrada Rio D'Ouro, uma região rural. Segundo a empresa, apesar da interrupção das operações no local há risco de explosão.

Os moradores foram retirados de suas casas por causa do forte cheiro. Equipes de emergência foram ao local, que permanece isolado devido a riscos de explosão. Ainda de acordo com a Transpetro, as operações do duto foram interrompidas.

