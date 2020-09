Três pessoas são presas por tráfico de droga, posse de arma de fogo e munições

Matheus Rondon com informações da assessoria

Em operações na manhã da terça-feira (29), a Delegacia de Homicídios (DEH) capturou dois homens, de 29 e 31 anos, e uma mulher de 29 anos, eles estavam em uma casa no Jardim Los Angeles. Dentro da residência foi encontrada uma pistola calibre 9mm com 15 munições.

Também foi encontrado 91 gramas de cocaína, 14 gramas de maconha e R$ 3.596,00 em dinheiro.

Um dos homens encontrados era fugitivo do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime de roubo. Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de droga, com pena prevista de 3 meses a 5 anos, associação para o tráfico e posse de arma de fogo e munições, com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa.

Eles serão encaminhados à audiência de custódia e permanecem à disposição da justiça.

