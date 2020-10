Três são mortos a tiros em madrugada de terror no Jardim Sumatra

Três homens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (31), ao serem abordados por um grupo de criminosos na Augusta Rossini Guidi, no Jardim Sumatra.

De acordo com a ocorrência da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, Marco Antônio Cavalcante Americo, 36 anos estava em um veículo com Weslley da Silva Rodrigues Alves, 20 anos, em frente a uma residência na Rua Augusta Rossini Guidi, quando três homens e uma mulher chegaram ao local fortemente armados e ordenaram que ele saísse do carro. Ele não atendeu e logo foi assassinado com disparos na cabeça. Weslley, que estava ao lado, foi morto com tiros na cabeça, nas pernas, nas costas e quadril.

Uma quarta vítima, uma jovem de 22 anos que estava chegando no local com Alex Vilhagra Ifran, 24 anos, e viu todo o crime também foi baleada para não “haver testemunhas”, porém a arma falhou e ela saiu com vida.

Alex teria tentado correr, mas os atiradores o perseguiram e fizeram disparos a queima roupa.

Ainda de acordo com populares que não quiseram se identificar, a mulher que acompanhava o grupo estava em estado de êxtase enquanto efetuava os disparos contra as vítimas.

