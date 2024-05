Três são presos ao serem flagrados com material pornográfico infantil em MS

Três pessoas foram presas durante está sexta-feira (3) durante a 18ª fase da Operação Sentinela na cidade de Três Lagoas, deflagrada pela Polícia Civil coordenada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em conjunto com o Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP) e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DAM).

Após seis meses de investigação pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA), foram identificados três moradores de Três Lagoas que estavam envolvidos no armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos.

Durante as buscas, foram encontradas evidências nos dispositivos eletrônicos dos alvos, resultando na prisão em flagrante de dois dos investigados. Os técnicos responsáveis pela análise dos dispositivos identificaram mais de treze mil imagens e dois mil vídeos de conteúdo explícito e pornográfico relacionado a crianças e adolescentes.

Diante desses achados, as autoridades policiais decretaram a prisão em flagrante dos suspeitos, que foram indiciados pelos crimes previstos nos artigos 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

