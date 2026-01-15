Menu
Três são presos por falsificação por fraude migratória em Ponta Porã

Foram identificadas divergências entre os dados informados

15 janeiro 2026 - 18h39Luiz Vinicius
Imagem de agentes da Polícia FederalImagem de agentes da Polícia Federal   (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal prendeu três pessoas em flagrante nesta quarta-feira, dia 14, em Ponta Porã, durante atendimentos na área de migração. As prisões ocorreram por uso de informações falsas para a obtenção de autorização de residência no Brasil.

Segundo a PF, durante entrevistas e análise da documentação, foram identificadas divergências entre os dados informados nos requerimentos e as informações constantes nos sistemas oficiais, indicando a simulação de residência em território nacional.

Em um dos casos, o requerente confessou ter utilizado o endereço de um terceiro para cumprir exigências do processo migratório. Em outra ocorrência, foi constatado o uso indevido de endereço visando simular residência no país e obter benefícios assistenciais.

Conforme a Polícia Federal, emprestar ou utilizar endereço falso para simular moradia no Brasil configura crime e pode resultar em responsabilização penal.

