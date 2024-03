Uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), apreendeu na madrugada desta segunda-feira (25) uma carga de entorpecentes que era transportada na MS-386.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia, quando avistou três pessoas em bicicletas, trafegando às margens da rodovia, seguindo sentido distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, em direção à cidade de Amambai.

Com a aproximação, os suspeitos abandonaram as bikes e os volumes que carregavam e correram rapidamente em direção à linha internacional, da fronteira com o Paraguai, não sendo possível os localizar.

Verificando os volumes que estavam nas bicicletas, os policiais militares localizaram 39 kg de skunk, e um kg de haxixe.

Diante dos fatos, a carga ilícita foi apreendida e encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 460.800,00.

