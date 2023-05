Em menos de um ano, trio é condenado por latrocínio de pecuarista em Campo Grande

Lucimara Rosa Neves, sua filha Jéssica Neves Antunes e Pedro Benhur Ciardulo, foram condenados pela Justiça de Mato Grosso do Sul pelo crime de latrocínio contra a pecuarista Andréia Aquino Flores, de 38 anos, em Campo Grande.

O crime aconteceu no dia 28 de julho de 2022, quando os três invadiram a residência da vítima em um condomínio na região do Chácara Cachoeira. As investigações apontaram que a morte foi ‘acidental’ dentro do plano de ‘assalto’ bolado um dia antes do crime.

O JD1 Notícias entrou em contato com o advogado de Pedro para tentar alguma informação sobre pena, como foi a defesa, mas foi informado que era não possível ser repassado nenhuma situação a respeito.

O chamado latrocínio é uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. A pena varia de 20 a 30 anos de prisão, além de multa.

Relembre o caso - Conforme o delegado adjunto Francis Flávio Freire, os três agiram com o intuito de ‘constranger, mediante grave ameaça a vítima a realizar uma transferência bancária no valor R$ 50 mil’.

Todo o plano teria sido elaborado no dia 27 de julho, um dia antes de Andréia ser morta.

O valor seria divido entre os três, onde Lucimara ficaria com R$ 30 mil e o restante seria divido entre Jessica e Pedro. No entanto, como a vítima reagiu à investida do trio, acabou sendo morta ‘acidentalmente’, mediante asfixia.

Após a morte, Andréia ainda foi roubada, em que foi levado um Macbook, dois celulares e uma caixa de som, totalizado mais de R$ 15 mil. Tudo que foi subtraído foi encontrado: o computador e a caixa de som estavam com Pedro e os celulares foram jogados dentro de uma fossa, na casa de Jessica.

