Trio de adolescentes causa prejuízo de mais de R$ 20 mil

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil de Fátima do Sul e a Guarda Municipal de Dourados, foi realizada na noite de sexta-feira (25) e resultou na apreensão de três adolescentes, autoras de um "mega" furto na cidade de Fatima do Sul.

Coforme o Dourados News, as adolescentes de 15 anos furtaram durante a madrugada de sexta, duas lojas de roupas. As menores danificaram portas de vidro temperado das lojas e subtraíram aproximadamente 300 peças de roupas, avaliadas em mais de R$ 20 mil reais.

A equipe policial de Fátima do Sul, comandada pelo delegado Bruno Humelino, iniciou as investigações e diligências conseguindo identificar que as suspeitas estariam em Dourados.

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e após diligências localizaram as garotas em uma casa no bairro Jardim Pantanal. No imóvel foram encontradas 59 peças de roupas furtadas e um celular roubado. Elas confessaram o furto das lojas e disseram que teriam escondido o restante das roupas em uma casa abandonada em Fátima do Sul.

Os guardas acionaram os policiais civis de Fatima do Sul que foram até o imóvel abandonado e localizaram vários fardos de roupas furtadas das lojas.

Diante do flagrante, as adolescentes foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, para os procedimentos legais, juntamente com as roupas furtadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também