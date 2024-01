Trio de criminosos envolvidos em sequestro já tinham passagem pela polícia

O major Anderson Nascimento, subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, detalhou os acontecimentos do sequestro e confronto que aconteceu ao longo desta quinta-feira (4), em Campo Grande.

Segundo o major, toda a situação se deu início após um grupo de comerciantes da região do Camelódromo se dirigir até a região do Caiobá para fecharem um negócio, no entanto, acabaram atraídos para uma armadilha e foram vítimas de extorsão mediante sequestro por um grupo de três criminosos.

“Comerciantes da região do camelódromo foram atraídos para fechar negócio na região do Caiobá, e eles foram para lá para fechar esse negócio, e quando eles entraram no estabelecimento de festa para fechar esse negócio, eles foram surpreendidos por dois indivíduos, que os renderam mediante o emprego de arma de fogo, e aí passaram então a exigir a entrega de valores, de dinheiro, para eles serem liberados”, detalhou o PM.

Ao perceberem que as vítimas não tinham valores em mão, se deu início uma série de agressões contra os comerciantes. Em dado momento, um deles, temendo por sua vida e de seus amigos, fez uma transferência via Pix no valor de R$ 16 mil.

Após a transferência, se aproveitando da distração dos criminosos, eles conseguiram se soltar e se trancaram dentro de um dos cômodos, com disparos chegando a serem feitos. Percebendo que não teriam sucesso em invadir o cômodo, o trio fugiu do local.

Foi após os criminosos deixarem o espaço que as vítimas ligaram a polícia.

Após comparecerem ao local, o Batalhão de Choque realizou as diligências necessárias, vindo a descobrir a localização de uma das participantes do trio no Nova Lima.

Abordada pela PM, a mulher, que alocou o espaço onde o crime ocorreu, deu a localização de um dos envolvidos, que estava em posse de uma das armas de fogo utilizadas no crime.

“[O batalhão] conseguiu localizar um dos envolvidos, um desses envolvidos indicou onde estaria um dos autores com a arma, o batalhão conseguiu localizar esse autor [no Aero Rancho], conseguiu apreender essa arma de fogo, o indivíduo foi localizado portando a arma de fogo, ele não ofereceu resistência, ele se rendeu, a equipe fez a prisão dele”, detalhou.

O criminoso então deu a localização do terceiro envolvido no crime, que estava no Vida Nova.

No entanto, ao contrário dos outros envolvidos, este ofereceu resistência e entrou em confronto com a Polícia Militar, sendo alvejado. Ele foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada em unidade de saúde.

O major detalhou que um total de quatro armas foram apreendidas durante a operação, três durante as diligências e uma com o criminoso morto, além de pequena quantia de droga e valor em dinheiro.

Todos os criminosos tinham passagem pela polícia e podem ser autuados por associação criminosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também