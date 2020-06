Trio é detido por desacato e descumprir toque de recolher

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Um homem de 37 anos e duas mulheres, uma de 24 e outra de 44 anos, foram detidos por desacato a policiais da Força Tática da Polícia Militar, em Corumbá. Eles estavam em uma residência, na madrugada desta segunda-feira (29), e participavam de aglomeração de pessoas, o que está proibido em Corumbá, conforme decreto municipal de prevenção ao coronavírus.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, os policiais foram acionados por equipes da Fiscalização de Posturas da Prefeitura e da Guarda Municipal que estavam verificando denúncias de aglomeração e descumprimento do toque de recolher.

Já com os policiais no local, foi constatada uma confusão entre as partes envolvidas, onde os agentes públicos quase foram agredidos. Havia muita gente, a maioria sob efeito de álcool. Os agentes disseram que as pessoas deveriam ir para as suas casas e a confraternização acabar.

Durante as abordagens, o homem de 37 anos, apontou o dedo para um dos policiais e o desacatou com palavras de baixo calão. As duas mulheres também foram detidas por resistência e por desacato. Os três foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também