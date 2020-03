Trio Ã© executado a tiros por dupla em motocicleta

Gabriel Neves, com informações do site "Jornal da Nova"

Três jovens foram executados a tiros, dentro do carro, por uma dupla de pistoleiros neste domingo (8), em Antônio João, cidade que faz fronteira com o Paraguai. Uma pessoa que estava no veículo sobreviveu.

Segundo informações do site “Jornal da Nova”, as vítimas eram Dhieyson da Silva Dias, 20 anos, Jose Renato Portela dos Santos, 21 anos, e Tamilis Sanabria da Silva, 21 anos.

A sobrevivente, 22 anos, informou aos policais que estava com as vítimas em uma lanchonete da cidade e resolveram ir a um bar, durante o trajeto eles foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta, ambos estavam e capacete e com camisetas vermelhas.

Foi neste momento que a vítima ouviu disparos de arma de fogo, ela relata que seu namorado chegou a abrir a porta traseira do carro e mandou ela fugir, ele chegou a correr para fugir dos tiros, mas não resistiu aos ferimento e acabou morrendo junto com os outros dois ocupantes.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Antônio João.

