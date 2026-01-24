Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados

Três mulheres foram indiciadas por furtar cerca de R$ 35 mil em mercadorias de uma unidade do Atacadão em Dourados. Entre as suspeitas estão uma funcionária do próprio estabelecimento e uma adolescente de 13 anos, que teria sido chamada para ajudar no crime.

Segundo a Polícia Civil, o grupo, cujo as identidades não foram divulgadas, agia em conjunto, escolhendo produtos de maior valor e contando com a ajuda da funcionária para retirar os itens da loja sem pagar.

As mercadorias eram escondidas e levadas em um carro usado para dar apoio à ação. O veículo foi apreendido.

As investigadas vão responder por furto qualificado e por envolvimento de menor.

O pedido de prisão preventiva foi negado pela Justiça, e o caso segue em andamento.

