Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados

Entre as suspeitas estão uma funcionária do mercado e uma adolescente

24 janeiro 2026 - 08h50Sarah Chaves
Imagens da ação criminosaImagens da ação criminosa   (Divulgação/ Polícia Civil)

Três mulheres foram indiciadas por furtar cerca de R$ 35 mil em mercadorias de uma unidade do Atacadão em Dourados. Entre as suspeitas estão uma funcionária do próprio estabelecimento e uma adolescente de 13 anos, que teria sido chamada para ajudar no crime.

Segundo a Polícia Civil, o grupo, cujo as identidades não foram divulgadas, agia em conjunto, escolhendo produtos de maior valor e contando com a ajuda da funcionária para retirar os itens da loja sem pagar.

As mercadorias eram escondidas e levadas em um carro usado para dar apoio à ação. O veículo foi apreendido.

As investigadas vão responder por furto qualificado e por envolvimento de menor.

O pedido de prisão preventiva foi negado pela Justiça, e o caso segue em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Viatura da PM bate em muro durante perseguição no Centro de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Ladrões são presos por invadir e furtar salão de festas no Centro de Campo Grande
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Polícia
Motociclista fica gravemente ferida durante acidente no Tiradentes
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher acerta pedrada em homem ao cobrar R$ 1,5 mil que havia emprestado em Campo Grande
O caso foi registrado na manhã de hoje
Polícia
Procon-MS apreende mais de mil pares de tênis falsificados em Campo Grande
Barra de chocolate
Polícia
Venezuelano é preso após tentar furtar 28 barras de chocolate em shopping de Dourados
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Polícia
Casal é perseguido por amante de homem após término de 'relacionamento' em Campo Grande
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã
Polícia
Vídeo: Caminhão tomba em rodovia entre Dourados e Ponta Porã

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'