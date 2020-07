Trio é multado por tentar furar barreira sanitária para jogar videogame

Três jovens, moradores de São Gabriel do Oeste, foram impedidos de passar a noite jogando videogame na casa de um amigo em Coxim. Por tentar burlar as barreiras sanitárias do município, o trio recebeu três multas cada.

O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (22). De acordo com o site local “Edição MS”, o trio chegou na cidade com um carro próprio e, na barreira sanitária, informou que tinham como destino a casa de um amigo, onde iriam passar a noite jogando videogame.

Eles foram impedidos de entrar no município e orientados voltar a São Gabriel do Oeste. Não satisfeito, o trio teria tentar na cidade por outra via, mas foram impedidos uma segunda vez e informados que se existisse uma terceira tentativa, seriam multados.

Então o grupo foi até um posto de gasolina em uma das entradas da cidade, chamou um taxi e dois dos amigos realizou uma terceira tentativa, mas foram descobertos novamente.

A policia entrou o terceiro rapaz no posto de gasolina e disse que se ele não pedisse que seus amigos saíssem da cidade, ele seria levado para a Polícia Civil.

O rapaz então chamou os amigos, que retornaram para o posto, os três foram multados.

