Trio é preso ao ser flagrado furtando mercado no Noroeste

Três homens foram detidos no último sábado (1º) em Campo Grande, após serem flagrados tentando furtar produtos de um supermercado localizado no bairro Jardim Noroeste.

De acordo com o relato de um funcionário, responsável pela segurança do supermercado, ele percebeu que três indivíduos estavam agindo de maneira suspeita e decidiu observar suas atitudes. Ao se aproximar, o funcionário conseguiu identificar que os homens estavam tentando sair do supermercado com produtos furtados. Imediatamente, ele abordou os suspeitos e após a detenção acionou a Polícia Militar para o atendimento da ocorrência.

Os três homens, com idades de 49, 41 e 36 anos, foram conduzidos à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foram registrados os fatos. Durante a abordagem, um dos suspeitos alegou ter sido agredido pelo funcionário, afirmando que o segurança havia lhe dado um soco no olho esquerdo, o que gerou uma lesão visível. No entanto, a versão foi confrontada com a versão dos outros envolvidos, e o caso segue em apuração.

Os três suspeitos foram autuados por furto qualificado e furto mediante concurso de pessoas.

