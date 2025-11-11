Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino

Um furto a uma distribuidora de equipamentos de proteção individual (EPIs), no bairro Coronel Antonino, no último domingo (9), terminou com a prisão de três pessoas, incluindo uma mulher, na segunda-feira (11). A ação foi conduzida pela Força Tática da 11ª CIPM.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe tomou conhecimento do crime após a divulgação de imagens que mostravam os suspeitos utilizando um alicate corta-fio para arrombar a grade do estabelecimento e subtrair oito pares de coturno.

Após isso, a PM iniciou diligências e rondas na região para localizar os autores. O primeiro a ser abordado foi um homem de 20 anos, conhecido como "Menor". Durante a abordagem, ele admitiu o furto, indicou quem seria seu comparsa e revelou onde havia deixado os objetos subtraídos.

O segundo envolvido, identificado como "Tarta", também foi localizado e preso. Com as prisões dos dois homens, a PM passou a diligenciar em busca da receptadora, sendo localizada uma mulher de 32 anos.

Questionada sobre os objetos furtados, ela admitiu que havia “segurado” os calçados e afirmou não saber que se tratava de produtos de crime. Na residência da mulher, foram apreendidos cinco pares de sapatos furtados, todos com etiquetas.

Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), onde foi lavrado o flagrante. O trio segue a disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também