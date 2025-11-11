Menu
Menu Busca terça, 11 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Trio é preso após furto a distribuidora de EPIs no bairro Coronel Antonino

Furto ocorrido no fim de semana terminou com a prisão de três pessoas, incluindo uma mulher, em ação da Força Tática da 11ª CIPM

11 novembro 2025 - 13h23Vinícius Santos
Materiais apreendidos - Materiais apreendidos -   (Foto: Divulgação)

Um furto a uma distribuidora de equipamentos de proteção individual (EPIs), no bairro Coronel Antonino, no último domingo (9), terminou com a prisão de três pessoas, incluindo uma mulher, na segunda-feira (11). A ação foi conduzida pela Força Tática da 11ª CIPM.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe tomou conhecimento do crime após a divulgação de imagens que mostravam os suspeitos utilizando um alicate corta-fio para arrombar a grade do estabelecimento e subtrair oito pares de coturno.

Após isso, a PM iniciou diligências e rondas na região para localizar os autores. O primeiro a ser abordado foi um homem de 20 anos, conhecido como "Menor". Durante a abordagem, ele admitiu o furto, indicou quem seria seu comparsa e revelou onde havia deixado os objetos subtraídos.

O segundo envolvido, identificado como "Tarta", também foi localizado e preso. Com as prisões dos dois homens, a PM passou a diligenciar em busca da receptadora, sendo localizada uma mulher de 32 anos. 

Questionada sobre os objetos furtados, ela admitiu que havia “segurado” os calçados e afirmou não saber que se tratava de produtos de crime. Na residência da mulher, foram apreendidos cinco pares de sapatos furtados, todos com etiquetas. 

Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL), onde foi lavrado o flagrante. O trio segue a disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Militar atua no centro e nos bairros
Polícia
Abaixo da média nacional, MS é considerado o 7º estado mais seguro do Brasil
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
Foto: Reprodução
Polícia
Vídeo: De fuga em motel a perseguição, mulher embriagada é presa em flagrante
Loja foi atingida pelo incêndio durante a noite
Polícia
Incêndio atinge loja de motociclistas e por pouco não há perda total em Corumbá
Operação é no âmbito nacional também
Polícia
Operação em Campo Grande descobre que falsos policiais federais extorquiam faccionados
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Dia em que Vandermárcio foi socorrido com vida
Justiça
Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS
Mulher foi presa em Nova Andradina
Polícia
Quadrilha de Nova Andradina aplicava golpe do 'falso advogado' em Santa Catarina
Viatura Polícia Militar
Justiça
Ex-PM condenado a 10 anos por cobrar para devolver carro "dublê" tenta reverter pena
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é esfaqueado no peito e no pescoço no centro de Campo Grande

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova