Quarteto é preso arremessando drogas com estilingue dentro do presídio de Segurança Máxima

Três homens e uma mulher foram flagrados com porções de maconha e carregadores que eram arremessados por cima do muro do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande na noite de ontem (2), no Jardim Noroeste.



A Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar foi acionada por agentes penitenciárias que denunciaram a movimentação. Durante rondas na região, entre a Rua Piraputanga e a Rua Jandaia, a guarnição encontrou um VW Gol onde um indivíduo, identificado como Gabriel Medeiros, estava encostado segurando um estilingue e uma esfera contendo uma porção de maconha.



Em consulta ao sistema SIGO, foi identificado que Gabriel Medeiros está evadido do sistema prisional, sendo realizados os procedimentos devidos para que ele cumpra o mandado de prisão.



Em um terreno baldio logo a frente de Gabriel, tinha outros dois homens, Adelson e Valdir que juntos, carregavam, 21 esferas de porção de maconha e 19 carregadores de celular.

No carro estava uma mulher, Karolina Juliana Martins, que disse ter sido contratada por Gabriel para fazer a corrida independente, ciente de que estava carregando ilícitos. No interior do veículo foram localizadas mais 8 esferas e 7 carregadores.



Já o trio informou que foi contratado por um interno do presídio, mas não souberam identificar o nome e que trocavam mensagens pelo WhatsApp. Os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).



O veículo e as substâncias foram entregues a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

