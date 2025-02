Trio é preso pelo Garras tentando aplicar golpe do 'cartão retido' na Capital

Três criminosos, de 27, 28 e 30 anos, foram presos em flagrante neste domingo (2) por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), que identificaram o objetivo deles em aplicar golpes do "cartão retido" em campo-grandenses.

O trio veio diretamente de Brasília, no Distrito Federal, para praticar os crimes na capital sul-mato-grossense. Eles integravam uma associação criminosa e foram autuados por furto qualificado mediante fraude em agências bancárias.

Conforme divulgado pela polícia, a modalidade do golpe do "cartão retido" é conhecida nas investigações de delitos envolvendo instituições financeiras, na qual o grupo criminoso vai nas agências-alvo e, primeiramente, coloca um adesivo ou um grampo por dentro do suporte de inserção de cartões do caixa de autoatendimento, para que ele fique travado/retido na máquina.

Simultaneamente, os criminosos colam, naquela mesma máquina, um adesivo com um suposto número 0800, para que a vítima, após ficar com seu cartão preso, ligue, contudo, esta ligação é para um número telefônico da própria associação criminosa, que orienta a vítima a lhe repassar diversos dados pessoais, inclusive senhas bancárias.

Por fim, quando a vítima sai da agência bancária, outros dois indivíduos envolvidos no crime se dirige ao caixa de autoatendimento e retira o cartão, que será utilizado, juntamente com a senha repassada pela vítima pelo telefone, para subtração de valores de sua conta bancária.

Com os homens, foram encontrados adesivos com símbolos das instituições financeiras, com um falso número 0800, bem como grampos de cabelo, que eram utilizados para criar uma “armadilha” dentro do caixa de autoatendimeto, retendo os cartões das vítimas. Foi encontrado, ainda, um cartão de uma das vítimas, que, após ser identificada, relatou que inclusive já tinha ligado para o 0800 falso e repassado sua senha bancária. Ela foi orientada a bloquear o cartão e, com isso, não sofreu maiores prejuízos.

