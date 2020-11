Trio encapuzado executa pastor em frente à igreja

Joilson Francelino, com informações do G1

O pastor Fernando Alves, de 47 anos, foi morto a tiros, na quarta-feira (4), no Sítio Candeias, em frente à igreja Assembleia de Deus, em Passira, Agreste pernambucano.

De acordo com informações do site G1, a vítima estava no local quando três homens encapuzados chegaram em um carro. Dois deles dispararam contra o pastor, segundo a Polícia Civil. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial e está investigando o caso para identificar os suspeitos do homicídio.

