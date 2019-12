Trio esfaqueia taxista, rouba e abandona carro com motor fundido

Priscilla Porangaba, com informações do MS em Foco

Um taxista de 40 anos, que teve a identidade preservada, foi rendido, esfaqueado e teve veículo roubado por três suspeitos na noite dessa segunda-feira (30), em Dourados.

Segundo o site MS em Foco, o trio foi encontrado e detido em Itaporã, cidade vizinha, com o motor do carro fundido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o taxista foi procurado por dois homens e uma mulher no ponto de táxi. O trio pediu corrida até o bairro Bonanza e, ao chegar no local, anunciou assalto.

A vítima foi imobilizada e chutada diversas vezes, depois esfaqueada no ombro, e teve a camiseta rasgada antes de conseguir fugir. O taxista foi resgatado por motoristas de aplicativo, ramo no qual ele também trabalha.

Quando registrava boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, a vítima do roubo foi informada de que seu veículo, um Chevrolet Cobalt, havia sido encontrado em Itaporã, com o motor fundido.

