Trio invade banco e um acaba morto em confronto com a PM em Três Lagoas

Um assaltante de banco morreu na madrugada deste domingo (12), após intervenção da Polícia Militar, na rua Eng. Elviro Mário Mancini, bairro Vila Nova, Três Lagoas.

Conforme o site JPNews, a agência da Caixa foi invadida por três pessoas que utilizaram uma janela lateral. No interior do banco o trio teria passado a revirar todas as gavetas até o alarme acionar.



A empresa de monitoramento de segurança da agência bancária acionou a Polícia Militar. No local foi encontrado um suspeito que não teria obedecido ordens dos policiais militares de parada.

Houve confronto segundo a PM, e o suspeito foi baleado, desarmado e socorrido ao Hospital Auxiliadora, onde morreu. Os outros dois suspeitos da invasão ao banco, ainda não foram localizados.

De acordo com informações extraoficiais, obtidas pelo JPNews, o suspeito morto no confronto, teria tentado violar o cofre onde as armas dos seguranças são guardadas.

Devido a agência bancária ser pertencente a União (órgão público). A Polícia Federal poderá ser chamada, para investigar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também