Trio leva bebÃª de 2 anos para motel em Campo Grande

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram parar na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) depois de serem flagrados com uma criança, de apenas 2 anos, em um motel localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, região do Bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local atender o caso. Ao chegar, a mulher detalhou que estava com seu companheiro e um primo dele, sendo que teriam ido até o estabelecimento para comemorar sua formatura.

Porém, ela não tinha com quem deixar o filho e por isso levaram o menor para o motel e o deixaram no carro, dormindo no banco traseiro. Após chegar, eles deixaram o menino no veículo e entraram para o quarto. Acontece que o pequeno acordou e começou a chorar.

Neste momento, o companheiro da genitora da criança saiu apenas de cueca para pegá-lo. Ao ouvir o choro do menor, as funcionárias abriram a garagem da suíte e avistaram o homem, apenas de roupas íntimas, tentando acalmar o bebê.

Por conta da situação, acionaram a Polícia Militar. Para os militares, as funcionárias explicaram que por ainda estar amanhecendo não haviam conseguido enxergar o menor dentro do automóvel.

Ao dizer que acionaram as autoridades, a genitora do bebê fez ameaças dizendo: “Se ligar para a polícia volto aqui e mato vocês”. Ainda assim, a polícia foi acionada. Ao entrar no quarto, os policiais encontraram aberto e no interior do veículo diversas embalagens bebidas alcoólicas, que os autores afirmaram ter ingerido no caminho até o motel.

Os Autores foram conduzidos à DEPCA. Ainda assim, antes de sair do estabelecimento, foi determinado para que um dos homens realizasse o pagamento do quarto, pelo período de tempo que permaneceram no local. Ao falar com as funcionárias, ele fez novas ameaças afirmando: “A gente vai se ver depois”.

O Conselho Tutelar também foi acionado, ficando responsável pelo recolhimento do menor. Durante o registro da ocorrência, a conselheira detalhou que a criança estava sem comer desde o dia anterior. Ele também estava em condições de higiene precárias.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades.

