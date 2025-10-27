Trio preso por tráfico de "maconha dos playboys" é solto pela Justiça da Capital

Em decisão nesta segunda-feira (27), a Justiça de Campo Grande determinou a soltura de três rapazes envolvidos no tráfico de drogas no bairro Vila Nasser. Eles estavam presos desde o último sábado (25), após ação da Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo a Polícia Militar, o grupo comercializava a chamada “maconha dry”, também conhecida como “maconha dos playboys”, um extrato de haxixe mais potente que a maconha comum, produzido em laboratório.

Na ocasião da prisão, uma adolescente de 17 anos também foi apreendida. A PM informou que no carro utilizado pelo grupo estava um bebê de 1 ano e 8 meses. Durante a abordagem, cinco porções da droga foram encontradas dentro de uma mochila de bebê, que continha fraldas.

Apesar da gravidade do caso, a Justiça decidiu que os três rapazes responderão às acusações em liberdade. Eles devem manter o endereço atualizado nos autos e comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogação da liberdade. Não foi determinado o uso de monitoramento eletrônico.

