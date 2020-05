Trio quebra lanchonete e funcionária na Gury Marques

Três homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (28) por darem uma "capacetada" em uma proprietária de uma lanchonete e xingarem sua sócia após elas impedirem que eles comessem um lanche no local. O caso ocorreu na Avenida Gury Marques em Campo Grande.

Os autores do crime são Fabiano da Silva Ferreia, 26 anos, Diego Aparecido da Silva, 27 anos, e Eduardo Daniel Feltrin, 23 anos. De acordo com o boletim de ocorrência eles chegaram na lanchonete e pediram um lanche para comerem no local.

As proprietárias informaram que venderiam o lanche, mas que eles não poderiam consumir no estabelecimento, os autores não gostaram da exigência feita e então Eduardo chutou uma mesa e jogou a máquina de cartão do estabelecimento na rua.

Logo depois, Fabiano acertou um golpe com o capacete na cabeça de uma das proprietárias. Enquanto os crimes eram cometidos, Diego estava xingando a sócia da agredida com, “cala boca sua vadia mentirosa”.

Fabiano ainda tentou fugir de moto, mas foi interceptado por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo estava com diversas alterações.

Os três foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram registrados como autores de injúria, ameaça, dano material, vias de fato e dirigir sem a devida permissão.

