Trio responsável por 'disk entrega' de entorpecentes é preso em Campo Grande

Três indivíduos foram presos na noite de segunda-feira (29), em uma ação policial no Bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, acusados de envolvimento com tráfico de drogas. As prisões ocorreram após uma abordagem da equipe tática da 11ª CIPM.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais notaram dois homens em uma motocicleta preta, agindo de maneira suspeita. Ao perceberem a aproximação da polícia, o condutor tentou mudar de direção, chamando a atenção da equipe. O passageiro apresentava um volume na cintura, despertando a desconfiança dos policiais.

Jhonattan França Mendes, de 23 anos, o passageiro, e Gabriel Felipe Gimenes Valejo, de 21 anos, o condutor, foram abordados. Após checagem via sistema informatizado, nada constatou contra eles, mas na revista pessoal de Jhonattan, foi encontrado um tablete de substância análoga a maconha, pesando 1.030g.

Em entrevista, Gabriel alegou estar apenas conduzindo a motocicleta a pedido de Jhonattan, afirmando desconhecer o transporte de drogas. Jhonattan, por sua vez, admitiu trabalhar como entregador de drogas, sendo sua única fonte de renda, realizando as entregas por meio de aplicativos de mensagens.

Questionado sobre seu fornecedor, Jhonattan indicou um indivíduo conhecido como Diego, localizado nas proximidades da rua vinte e um de setembro. A equipe policial dirigiu-se ao local informado e encontrou Diego Gonçalves Ferreira, de 37 anos, em uma motocicleta com as características mencionadas.

Ao revistarem Diego, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha, pesando 2.044g. Verificou-se ainda a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. Questionado sobre a entrega, Diego admitiu, mas se recusou a dar detalhes.

No desdobramento da ação, os policiais foram até a residência de Diego, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes. No banheiro da casa, foram encontrados 48 tabletes de maconha, totalizando 39.070g, uma balança de precisão e uma faca com resíduos da droga.

Diante da situação, foi solicitado apoio de outra viatura, e os três elementos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (CEPOL). O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança da equipe policial e dos detidos.

Os acusados permanecem à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

