Triste após terminar o namoro, homem furta o carro do amigo para 'correr' atrás da ex

Um Volkswagen Gol foi recuperado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após ter sido ‘furtado’ durante a noite de quinta-feira (8), no Jardim Columbia, em Campo Grande. O autor do crime teria apenas pegado o veículo para ir atrás da ex-namorada, mas esqueceu de avisar o dono do carro.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da GCM do Nova Lima foram acionadas após o veículo ter sido visto em atitude suspeita, andando em alta velocidade e com o pneu estourado. O pai do dono do carro ligou para as equipes informando ainda que seu filho estava fazendo uma confraternização e suspeitava que havia sido furtado pelo seu amigo.

Durante as diligencias, as equipes localizaram o Gol estacionado Rua Amambai, quase esquina com a Rua Lino Vilacha, com o possível autor dentro. Foi feita a abordagem e o mesmo relatou ter pego a chave com o dono do veículo para carregar o celular e ligar para a ex-namorada.

No entanto, ele acabou se apropriando do veículo e indo atrás da companheira, pois estava tentando reatar o relacionamento que havia terminado ainda ontem. A vítima confirmou a versão dada pelo autor, mas não falou sobre autorizar a saída do local em que estavam.

O veículo foi recolhido pelo guincho do Detran-MS e levado para a DEFURV (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos). O autor foi preso em flagrante e entregue sem lesões na delegacia.

Deixe seu Comentário

Leia Também