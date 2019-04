Trote com ameça de bomba evacua prédio do INSS na capital

Saiba Mais Economia Tecnologia vai auxiliar no combate às fraudes no INSS

Trote de bomba no prédio do Instituto Nacional do Seguro Socia (INSS) leva à evacuação do local nesta tarde de segunda-feira (8), segundo informações da assessoria da Polícia Militar em Campo Grande.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Federal (PF) estiveram no local, e após varredura em todo o prédio não encontraram nenhuma bomba. A construção possui cinco andares, térreo e estacionamento.

As informações iniciais eram de que um trabalhador que teve benefício negado havia ameaçado funcionários falando de uma possível bomba. Mas após varredura, a polícia afirmou que não passou de um trote.

Os atendimentos já retornaram ao normal no instituto.

