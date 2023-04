Tucson abandonada em confronto com dois mortos no Capital escondia 5 caixas de drogas

Na avaliação prévia da Perícia Científica, Polícia Civil e Polícia Militar, foram encontradas cinco caixas cheias de drogas, a princípio, de pasta base de cocaína em uma Hyundai Tucson, abandonada após o confronto entre traficantes e militares no Santa Emília, em Campo Grande.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (24), onde dois criminosos acabaram morrendo na troca de tiros, logo após serem resgatados e serem encaminhados para o UPA Leblon e o Hospital Regional.

Os dois traficantes em outro veículo, um Fiat Pálio, e serviam como 'batedores' para que o condutor da Tucson pudesse fugir.

No entanto, o terceiro envolvido que dirigia a SUV abandonou o veículo após a troca de tiros e fugiu a pé.

Não há informações para onde seriam levadas as drogas, mas a polícia iniciou as investigações para ter mais detalhes a respeito do tráfico de drogas.

Os veículos e as drogas foram encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e a Polícia Civil também está pelo local.

Deixe seu Comentário

Leia Também