Um turista foi agredido durante o desfile do bloco Marimbondo Não Respeita, na tarde dessa segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, por ter tatuagens de símbolos nazistas. A identidade e a nacionalidade do homem não foram divulgadas.

O estrangeiro tinha tatuagens com símbolos relacionados ao nazismo, como duas suásticas, Sol Negro e a sigla da Polícia do Estado da Alemanha nazista.

De acordo com a Polícia Militar, agentes ficaram sabendo da agressão, mas não houve registro de ocorrência policial.

Suástica na formatura - A agressão no Rio ocorreu três semanas depois de outro caso envolvendo uso de símbolos nazistas no Brasil. No dia 19 de fevereiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) registrou ocorrência na Polícia Federal (PF), após o estudante Vinícius Krug de Souza aparecer na cerimônia de formatura com uma suástica pintada no rosto, na noite de terça-feira (18), no Câmpus Centro, em Porto Alegre (RS).

A atitude foi prontamente repudiada pela universidade e estudantes. Vinícius estava se formando no curso de engenharia de minas, mas foi impedido de participar da colação de grau com o símbolo no rosto.

