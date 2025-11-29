Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Ultrapassagem causa acidente grave e deixa dois jovens feridos em Bataguassu

Um dos veículos envolvidos chegou a capotar ao ser jogado para fora da pista

29 novembro 2025 - 17h29Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde desta sextaO acidente aconteceu na tarde desta sexta   (Cenário MS)
Dr Canela

Uma ultrapassagem mal sucedida terminou em acidente grave no fim da tarde desta sexta-feira (28) na BR-267, em Bataguassu. Dois jovens ficaram feridos após a colisão envolver três veículos, entre eles um Volkswagen Parati e uma Fiat Strada.

De acordo com o Cenário MS, a Fiat Strada, ocupada por pai e filho, seguia em direção a Bataguassu quando um terceiro veículo não identificado tentou ultrapassar de forma irregular, avançando para a pista contrária. No sentido oposto trafegava o Volkswagen Parati, ocupado pelos dois jovens que retornavam para Presidente Prudente (SP), onde cursam faculdade.

Ao perceber o carro invadindo sua faixa, o motorista do Parati tentou evitar a batida e jogou o veículo para o lado oposto da via. No entanto, durante a manobra, acabou colidindo de frente com a Strada, que vinha logo atrás do veículo que teria provocado a situação.

Com o impacto, a picape rodou na pista e parou atravessada na rodovia, enquanto o Parati foi jogada para fora e capotou. Os jovens sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de resgate, sendo levados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Bataguassu.

O veículo responsável pela manobra perigosa não foi identificado e deixou o local. A Polícia Rodoviária Federal deve investigar as circunstâncias do acidente.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O homicídio aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Homem assassinado no Danúbio Azul seria traficante e estava com drogas no carro
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motociclista morre ao bater moto contra caminhão na BR-163, em Dourados
Foto: PMMT
Polícia
Vídeo: Filho mantém a mãe em cárcere privado e vítima é resgata após escrever bilhete
Imagens: Cido Costa/Folha de Dourados
Polícia
Jovem é detido após tentar furtar bebidas e doces em supermercado de Dourados
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados
Foto: Reprodução
Polícia
Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP
Foto:Divulgação/ PC
Polícia
Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima
Comportamento
Campo-grandenses atravessam fronteiras para viver final da Libertadores em Lima
Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia
Polícia
Pai vive normalmente em casa após matar filha de 3 anos e concretar corpo na lavanderia