Ultrapassagem causa acidente grave e deixa dois jovens feridos em Bataguassu

Uma ultrapassagem mal sucedida terminou em acidente grave no fim da tarde desta sexta-feira (28) na BR-267, em Bataguassu. Dois jovens ficaram feridos após a colisão envolver três veículos, entre eles um Volkswagen Parati e uma Fiat Strada.

De acordo com o Cenário MS, a Fiat Strada, ocupada por pai e filho, seguia em direção a Bataguassu quando um terceiro veículo não identificado tentou ultrapassar de forma irregular, avançando para a pista contrária. No sentido oposto trafegava o Volkswagen Parati, ocupado pelos dois jovens que retornavam para Presidente Prudente (SP), onde cursam faculdade.

Ao perceber o carro invadindo sua faixa, o motorista do Parati tentou evitar a batida e jogou o veículo para o lado oposto da via. No entanto, durante a manobra, acabou colidindo de frente com a Strada, que vinha logo atrás do veículo que teria provocado a situação.

Com o impacto, a picape rodou na pista e parou atravessada na rodovia, enquanto o Parati foi jogada para fora e capotou. Os jovens sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de resgate, sendo levados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Bataguassu.

O veículo responsável pela manobra perigosa não foi identificado e deixou o local. A Polícia Rodoviária Federal deve investigar as circunstâncias do acidente.

