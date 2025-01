Ultrapassagem perigosa causa acidente e deixa duas pessoas feridas na BR-262

Duas pessoas, de 17 e 39 anos, ficaram feridas após a caminhonete que elas estavam tombar às margens da BR-262 durante a manhã desta quarta-feira (15), próximo ao Sindicato Rural de Anastácio.

Conforme as informações policiais, as vítimas estavam em uma caminhonete Toyota Bandeirantes seguindo sentido Anastácio a Campo Grande, quando uma carreta que seguia no mesmo sentido fez uma ultrapassagem e ao retornar acabou fechando o motorista.

Para evitar a colisão, o homem jogou o veículo para o acostamento, mas perdeu o controle de direção e tombou. Segundo o site O Pantaneiro, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo os dois.

Eles estavam conscientes e orientados e foram encaminhados para o PS de Aquidauana.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também