Polícia

Um dia antes do aniversário, homem é assassinado a tiros em Ivinhema

Ele foi atingido por cinco disparos após ser perseguido e caiu no pátio de um posto de combustível

03 dezembro 2025 - 14h55Luiz Vinicius
Vítima chegou a ser socorrida enquanto estava com vidaVítima chegou a ser socorrida enquanto estava com vida   (Iviagora)

José Francisco Faustino, de 42 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, dia 3, após ser perseguido pelo atirador em Ivinhema - a 292 quilômetros de Campo Grande.

