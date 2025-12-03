Um dia antes do aniversário, homem é assassinado a tiros em Ivinhema

José Francisco Faustino, de 42 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, dia 3, após ser perseguido pelo atirador em Ivinhema - a 292 quilômetros de Campo Grande.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Idoso de 78 anos é encontrado boiando em córrego de Paranaíba
Polícia
Homem é preso com quase 500 canetas de 'Ozempic' na fronteira
Polícia
AGORA: Mulher é encontrada morta às margens da BR-262, em Campo Grande
Polícia
Suspeito de envenenar dezenas de cães e gatos é preso em assentamento de Brasilândia
Polícia
Campo-grandense tenta atravessar rio Aquidauana a nado e desaparece em Anastácio
Polícia
Traficante capota caminhonete com drogas e morre em hospital de Iguatemi
Polícia
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha
Polícia