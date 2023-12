Um dia após ser solto, homem tenta matar a mãe e volta a ser preso em Dourados

Depois de receber alvará de soltura na sexta-feira (15), um homem de 45 anos foi preso em flagrante nas primeiras horas da manhã de hoje (16), ao tentar matar a mãe de 70 anos no Jardim Canaã, em Dourados.

Conforme denúncia, registrda pela irmã do autor, o agressor que é usuário de drogas teria usado um pedaço de pau para agredir a mãe, descumprindo medidas protetivas determinadas pela Justiça.

No entanto, o autor tentou forçar a mãe a arrumar dinheiro para compra de entorpecentes. O agressor foi levado até a Depac de Dourados por uma equipe da Polícia Militar.

