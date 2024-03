Após ser anunciado hoje, que Daniel Alves conseguiu ter a liberdade provisória, a advogada da jovem estuprada pelo ex-jogador em Barcelona, Ester García, classificou o episódio como “um escândalo”.

A defesa da vítima é contra a decisão da Justiça da Espanha. “Estou surpresa e indignada. Parece que a Justiça é feita para os ricos”, disse Estar García. Ela ainda comentou que os responsáveis pelo caso afirmaram que ele tem a capacidade financeira para pagar a fiança.

O valor da fiança é de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,4 milhões. Caso pague o montante, Daniel Alves precisará entregar os passaportes (brasileiro e espanhol) às autoridades, além da obrigatoriedade de comparecer semanalmente aos tribunais e manter ao menos 1 km de distância da vítima.

Vale ressaltar, que o brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também