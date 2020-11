Campo-grandense é alvo de operação contra crimes cibernéticos, comandada em SP

Nesta terça-feira (17), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Repressão ao Narcotráfico e ao Crime Organizado (Dracco) e da Delegacia Especializada de Crimes Virtuais (Devir) prestaram auxílio à Policial Civil de São Paulo em apoio a Operação Effusis, voltada ao combate a crimes cibernéticos. Um morador de Campo Grande foi levado para a delegacia.

A operação se deu após documentos e fatos sigilosos relacionados à uma complexa investigação de tráfico de drogas da Delegacia de Polícia do município de Presidente Bernardes (SP) serem divulgados, inclusive em redes sociais.

Após investigação a crimes praticados no ciberespaço, foi possível proceder a identificação e individualização do ponto de acesso em que houve a conexão à internet para download do arquivo sigiloso junto ao sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo, tratando-se de um endereço residencial em Campo Grande.

De acordo com o delegado Daniel Viudes, da Polícia Civil de São Paulo, um dos focos dos trabalhos é subsidiar a continuidade das investigações. “A diligência alcançou o resultado esperado, sendo que com a sequência dos trabalhos de inteligência policial, certamente novas fases da operação serão desencadeadas”, disse.

A expressão latina “Effusis" que dá nome a operação, significa transmissão, difusão, fazendo alusão ao ilegal compartilhamento de conteúdo investigativo sigiloso em redes sociais.

