Um morre e cinco ficam feridos em acidente grave na BR-262, em Miranda

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas e uma morta durante a tarde de quarta-feira (3), na BR-262, próximo a um posto de combustíveis em Miranda, região do Pantanal.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a ocorrência, que aconteceu no começo da tarde.

A colisão frontal aconteceu entre um Volkswagen Gol e uma Kombi da mesma marca do carro. A Kombi era ocupada por seis pessoas, três homens e três mulheres, que ficaram presos as ferragens. Por conta da colisão, um dos passageiros acabou falecendo ainda no local.

A identidade e o estado de saúde das vítimas não foram revelados à imprensa pelo Corpo de Bombeiros. Todos foram socorridos e levados para hospitais da região.

O acidente está sendo investigado pelas autoridades policiais de Miranda, que trabalham para entender a dinâmica da colisão.

