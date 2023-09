Um morre e dois ficam feridos em tiroteio entre plantadores de maconha na fronteira

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas durante uma briga entre plantadores de maconha. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (20), na entrada da Colônia Santa Clara, em Cerro Corá, no Paraguai. O local fica nas proximidades do município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponta Porã News, a vítima que faleceu teria sido identificada como Gilberto Cubilla Mazacote. O autor do assassinato teria sido preso pelas autoridades policiais.

Durante a briga, uma terceira pessoa teria sido atingida por disparos de arma de fogo, sendo levada ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Equipes da Polícia Nacional investigam o caso, tentando saber com exatidão o que teria motivado a discussão.

